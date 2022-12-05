В Краснодарском крае в День Неизвестного солдата почтили память погибших героев

Дети, отдыхающие в анапском детском центре «Смена», приняли участие в акции «Мы гордимся!». Они рисовали портреты защитников Отечества, исполняли перед ветеранами патриотические песни и стихи.

«Очень важно чтить подвиг. Потому что если все это забудется, то это вернется вновь. И если это вернется вновь, то это будет очень плохо. Искоренить русский народ нельзя», — сказал житель Хадыженска Артем Петров.

Дань уважения безымянным солдатам отдали и в Новороссийске. Там провели митинг. Жители города возложили цветы к подножию памятника Неизвестному матросу. Затем прошло театрализованное представление.

Пропавшими без вести в годы Великой Отечественной войны до настоящего времени считаются более 2 млн человек.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», главное мероприятие прошло в Краснодаре на площади Памяти Героев. Здесь возложили цветы к Вечному Огню. В мероприятии приняли участие представители краевых и городских органов власти, казаки, представители «Казачьей сотни» КубГУ, воспитанники школьных поисковых и юнармейских отрядов краевого центра.