В Краснодарском крае прошли памятные мероприятия в День Неизвестного солдата

День Неизвестного солдата учрежден указом президента России Владимиром Путиным в 2014 году. Каждый год 3 декабря — это день памяти всех погибших и пропавших без вести во время войн и военных конфликтов.

Главное событие прошло в Краснодаре на Площади Памяти Героев возле Вечного Огня. Здесь возложили цветы к Вечному Огню. В мероприятии приняли участие представители краевых и городских органов власти, казаки, представители «Казачьей сотни» КубГУ, воспитанники школьных поисковых и юнармейских отрядов краевого центра.

Вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов отметил, что в крае в состав «Поискового движения России» входят 17 организаций. Еще 8 поисковых отрядов работают в структуре регионального отделения ДОСААФ России.

«В этом году кубанские поисковики провели 53 полевые экспедиции, во время которых нашли и эксгумировали останки 147 советских воинов, установили имена двух солдат. Провели 8 мероприятий по захоронению, в ходе которых предали земле останки 232 погибших защитников Отечества», — сообщил вице-губернатор.

Ту же на Площади Памяти Героев родственникам погибшего в июне 1943 года в боях на территории Крымского района капитана Гагуза Кцоева передали фрагмент подписанной ложки.

В Крымском районе участники Ассоциации «Кубаньпоиск» посетят братскую могилу советских воинов, где за 2 года захоронили останки более 130 советских воинов. Также посетят место проведения раскопок на месте боев в 1943 году.

Всего за последние 5 лет на Кубани поисковики обнаружили и захоронили останки более 1,3 тыс. советских солдат. Установили имена 83 погибших воинов, обследовали более 60 мест крушений советских самолетов. В большинстве случаев имена экипажа удалось установить. Восстановили 23 воинских захоронения, нанесли 3 тыс. 490 имен солдат, погибших при защите Отечества, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: День неизвестного солдата 3 декабря Россия отмечает в восьмой раз. Это день тех, кто остался только в памяти близких и потомков, а для остальных они — Неизвестные Солдаты. Интернет-портал «Кубань 24» рассказывает о мировой и российской традициях Вечного огня, который пылает на местах погребений воинов, чьи имена остались неизвестными.