В Краснодарском крае в День Героев Отечества пройдут свыше 1,5 тыс. мероприятий

День Героев Отечества отмечают 9 декабря. К памятной дате тематические мероприятия проведут во всех муниципалитетах Кубани.

В этот день в городах и районах края организуют свыше 150 торжественных церемоний возложения цветов и венков к памятникам и мемориалам. В образовательных и культурных учреждениях пройдут 338 уроков мужества. Также планируются торжественные церемонии открытия парт героев, кинолектории, экскурсии, викторины, концерты, квесты. Кроме того, проведут тематические беседы, поэтические вечера, исторические часы, кинопоказы и часы патриотизма.

В Краснодаре в Чистяковской роще запланирована концертная программа с чествованием Героев. В ряде муниципалитетов организуют адресные поздравления. Также в городах и районах Кубани планируются торжественные приемы глав и встречи с членами семей погибших Героев России, кавалеров ордена Мужества.

День Героев Отечества отмечают ежегодно. В этот день чествуют тех, кто посвятил жизнь служению Родине, поздравляют Героев Советского Союза, Российской Федерации, а также кавалеров Орденов Славы и Святого Георгия. В настоящее время на Кубани живут 13 Героев Советского Союза и РФ, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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