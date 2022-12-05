Кондратьев поздравил волонтеров Краснодарского края с Днем добровольца

День добровольца в стране отмечают 5 декабря с 2017 года. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился к волонтерам Кубани в соцсетях. Он поблагодарил их за доброту и готовность участвовать в судьбе края и России.

Глава Кубани отметил, что в крае сегодня действует одно из самых многочисленных волонтерских движений — в нем заняты более 116 тыс. человек.

«Это неравнодушные и отзывчивые жители края. Люди, которые не остаются безучастными к чужой беде и всегда готовы откликнуться на призыв о помощи. Волонтеры заботятся о старшем поколении, семьях с детьми, людях с ограниченными возможностями здоровья, участвуют в ликвидации последствий ЧС, благотворительных марафонах и акциях, сборах и отправке гуманитарных грузов», — написал Кондратьев в Telegram.

Губернатор также отметил, что сегодня волонтеры оказывают неоценимую помощь семьям мобилизованных и жителям новых регионов РФ.

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