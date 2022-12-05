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Кондратьев выбрал шесть открыток для участия в благотворительной акции «ДоброЕлка»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-vybral-shest-otkrytok-dlya-uchastiya-v-blagotvoritelnoj-aktsii-dobroelka
Кондратьев выбрал шесть открыток для участия в благотворительной акции «ДоброЕлка»
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Благотворительная акция для детей с тяжелыми заболеваниями «ДоброЕлка» стартовала в конце ноября. В ней может принять участие каждый желающий.

«У нас в крае есть добрая предновогодняя традиция — участвовать в акции от благотворительного фонда «Край Добра». Всегда с удовольствием принимаю в ней участие. Сегодня выбрал открытки с желаниями детей на сайте доброелка.рф», — написал в Telegram губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава региона для участия в благотворительной акции выбрал шесть открыток детей из Краснодара, Анапы, Горячего Ключа, Крыловского и Мостовского районов. Он подарит детям с тяжелыми заболеваниями на Новый год: мороженицу, штатив для записи видео, мольберт и набор художника, магнитный конструктор, железную дорогу с поездами и машинку на радиоуправлении.

Кондратьев призвал жителей Кубани принять участие в благотворительной акции и исполнить мечты детей, борющихся с тяжелыми заболеваниями.

Принять участие в акции «ДоброЕлка» можно в режиме онлайн. Подарки детям доставят волонтеры.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», благотворительная акция «ДоброЕлка» в Краснодарском крае продлится до 18 декабря.

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