В Краснодарском крае в ближайшие дни сохранится жара
Общество
08.08.2022 08:26
По прогнозу синоптиков, жаркая погода на этой неделе ожидается во всех регионах ЮФО, а также в степных районах Крыма. Столбики термометров поднимутся до +36-40 °C.
«Это самый теплый период для данной территории по климату, но еще там антициклональная погода и жаркие ветры с юго-востока. Все сложилось», — рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, в середине недели температура воздуха в Краснодарском крае прогреется до +37 °C, в Адыгее — до +35 °C.
Сейчас самая высокая температура в мире наблюдается в Кувейте — + 51,5 °C и Ираке — +50 °C, сообщает ТАСС.
Читайте также: в Гидрометцентре заявили, что температура воды в Черном море приблизилась к тропическим показателям.
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