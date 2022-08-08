В Краснодарском крае в ближайшие дни сохранится жара

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По прогнозу синоптиков, жаркая погода на этой неделе ожидается во всех регионах ЮФО, а также в степных районах Крыма. Столбики термометров поднимутся до +36-40 °C.

«Это самый теплый период для данной территории по климату, но еще там антициклональная погода и жаркие ветры с юго-востока. Все сложилось», — рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в середине недели температура воздуха в Краснодарском крае прогреется до +37 °C, в Адыгее — до +35 °C.

Сейчас самая высокая температура в мире наблюдается в Кувейте — + 51,5 °C и Ираке — +50 °C, сообщает ТАСС.

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