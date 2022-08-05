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Гидрометцентр: температура воды в Черном море приблизилась к тропическим показателям

Общество
05.08.2022 08:15
Ссылка https://kuban24.tv/item/gidromettsentr-temperatura-vody-v-chernom-more-priblizilas-k-tropicheskim-pokazatelyam
Гидрометцентр: температура воды в Черном море приблизилась к тропическим показателям
Фото Алексея Есикова, «Кубань 24»

Вода в Черном море на российском побережье уже прогрелась до 26-27 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Температура воды в Черном море приблизилась к тропическим температурам. Это связано с тем, что установилась теплая погода, плюс в августе всегда максимальные значения на юге», — рассказал Вильфанд.

Он отметил, что больше всего вода прогрелась в Анапе — до 27 градусов. В Сочи температура морской воды — 25 градусов, в Туапсе — 26 градусов.

В Крыму море пока немного прохладнее. В Ялте и Алуште — 25 градусов, в Евпатории — до 24 градусов, в Феодосии — 23 градуса, сообщает ТАСС.

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