Гидрометцентр: температура воды в Черном море приблизилась к тропическим показателям
Общество
05.08.2022 08:15
Вода в Черном море на российском побережье уже прогрелась до 26-27 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Температура воды в Черном море приблизилась к тропическим температурам. Это связано с тем, что установилась теплая погода, плюс в августе всегда максимальные значения на юге», — рассказал Вильфанд.
Он отметил, что больше всего вода прогрелась в Анапе — до 27 градусов. В Сочи температура морской воды — 25 градусов, в Туапсе — 26 градусов.
В Крыму море пока немного прохладнее. В Ялте и Алуште — 25 градусов, в Евпатории — до 24 градусов, в Феодосии — 23 градуса, сообщает ТАСС.
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