На курортах Краснодарского края с начала 2022 года отдохнули 7,7 млн человек
Общество
19.07.2022 17:30
У приезжающих в регион туристов наиболее популярен морской отдых, сообщил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий.
«Несмотря на ограничения работы аэропортов, турпоток в Краснодарский край сохраняется на уровне прошлого года. За 6,5 месяцев 2022 года курорты Кубани приняли более 7,7 млн отдыхающих», — сказал Зарицкий.
Министр отметил, что более 4 млн отдыхающих приехали на Кубань с начала июня.
Всего с начала этого года в Сочи отдохнули 3,3 млн человек, в Анапе — 1,4 млн, в Геленджике — 1,1 млн. На Азовском море отдохнули более 370 тыс. человек.
Сейчас на Черноморских курортах гостиницы заполнены на 85%, на Азовском побережье — на 78%, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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