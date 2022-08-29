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В Краснодарском крае в 4 раза выросло число вакансий для моделей

Общество
29.08.2022 11:12
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-v-4-raza-vyroslo-chislo-vakansij-dlya-modelej
В Краснодарском крае в 4 раза выросло число вакансий для моделей
Фото из группы «Модельное агентство Сочи IVANOVA FIRST MODELS» «ВКонтакте», vk.com/ivanovafirstmodels

Аналитики выяснили, что за лето в крае выросло количество вакансий по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Спрос вырос в связи с развитием онлайн-торговли — модели нужны для рекламы и презентации одежды. Также некоторые вакансии предполагают работу в качестве промоутера, хостес и участие в модных показах и творческих проектах.

Основные требования к моделям — умение позировать, работать с одеждой; поставленная речь, открытость, актерские навыки, трудолюбие и ухоженная внешность. Также работодатели выделяю активность, пунктуальность, желание зарабатывать и развиваться.

В Краснодаре вакансии доступны соискателям с 14 лет, в обязанности входит позирование, участие в съемках видеороликов, дефиле и фэшн-шоу, работа хостес. Зарплата — до 150 тыс. рублей.

В Сочи модель сможет заработать до 120 тыс. рублей. Претендентам нужно принимать участие в промо-мероприятиях по продвижению продукции производителей, работать на выставках, участвовать в показах, рекламировать товары для фитнеса и здорового питания.

Заработок фотомодели в Сочи — до 100 тыс. рублей. Предполагается участие в фотосъемках для рекламы одежды и аксессуаров, трудоустройство официальное, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе hh.ru.

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