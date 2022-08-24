Опрос: 11% жителей Краснодарского края гордятся компанией, в которой работают

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Рекрутинговый портал hh.ru опубликовал итоги опроса сотрудников различных организаций.

На первых местах в списке довольных своим работодателем оказались сотрудники сферы безопасности, туризма и гостинично-ресторанного бизнеса. В том, что их компания делает лучше жизнь других людей, убеждены в основном молодые люди. Чаще остальных об этом говорили медицинские работники и представители фармацевтической отрасли, а реже всего — специалисты, задействованные в сельском хозяйстве.

К числу тех, кто без особой гордости за компанию выполняет ежедневный труд, примкнули сотрудники из сферы закупок и добычи сырья.

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