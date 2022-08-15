Опрос: в Краснодарском крае четверть работников считают свое руководство некомпетентным

Видео канала «Кубань 24»

Такие данные приводит крупная рекрутинговая онлайн-платформа. К примеру, к коллегам у респондентов оказалось меньше претензий — всего 13% опрошенных усомнились в способностях сослуживцев.

При этом женщин среди недовольных было больше — почти половина респондентов. Многих специалистов не устраивает то, что начальство не прислушивается к их мнению, раздражают ссоры на работе. Также многие не понимают, кто и за что отвечает в компании.

Кроме того, работникам не нравятся: бюрократия, вечно недовольное начальство и разная оплата труда за одни и те же обязанности. К слову, и руководители, и сотрудники сошлись во мнении, что общение с коллегами омрачает их будни.

Читайте также: каждый восьмой житель Краснодара считает, что выбрал не ту профессию.