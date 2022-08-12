Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Опрос: каждый восьмой житель Краснодара считает, что выбрал не ту профессию

Общество
12.08.2022 09:19
Ссылка https://kuban24.tv/item/opros-kazhdyj-vosmoj-zhitel-krasnodara-schitaet-chto-vybral-ne-tu-professiyu
Видео канала «Кубань 24»

К такому выводу пришли аналитики крупного рекрутингового сервиса. Они опросили экономически активное население краевой столицы и выделили основные препятствия на пути людей к материальному достатку.

Своими ошибками в трудовой истории, помимо не той профессии, краснодарцы считают увольнение с хорошего места работы, неправильный выбор учебного направления, нежелание учиться, а также слишком долгое нахождение на бесперспективном рабочем месте.

В числе других причин безуспешной карьеры называют ранний брак, работу с родственниками или друзьями, длительный перерыв в занятости. Кроме того, опрошенные сожалели о частой смене рабочих мест и незнании иностранных языков.

Читайте также: жители Краснодара готовы пойти на снижение зарплаты ради удаленной работы.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
  2. В Санкт-Петербурге пятерых пассажиров не пустили на самолет, летевший в Сочи
  3. В Краснодаре в канализации нашли автомобильный двигатель
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  6. В Краснодарском крае с 11 августа ограничили посещение лесов на транспорте
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Сбербанке предупредили о новой схеме интернет-мошенников
В Сбербанке предупредили о новой схеме интернет-мошенников
На набережной Анапы женщина ударила девочку, которая наехала на нее детской машиной
На набережной Анапы женщина ударила девочку, которая наехала на нее детской машиной
В ДТП под Краснодаром погиб пешеход, перебегавший дорогу
В ДТП под Краснодаром погиб пешеход, перебегавший дорогу
Парень прокатился в такси из Анапы в Сочи и сбежал от водителя, не заплатив
Парень прокатился в такси из Анапы в Сочи и сбежал от водителя, не заплатив
Взрывы в Крыму: что известно на второй день после ЧП на военном аэродроме
Взрывы в Крыму: что известно на второй день после ЧП на военном аэродроме
Прямой эфир
Мы в соцсетях