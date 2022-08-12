Опрос: каждый восьмой житель Краснодара считает, что выбрал не ту профессию
Общество
12.08.2022 09:19
К такому выводу пришли аналитики крупного рекрутингового сервиса. Они опросили экономически активное население краевой столицы и выделили основные препятствия на пути людей к материальному достатку.
Своими ошибками в трудовой истории, помимо не той профессии, краснодарцы считают увольнение с хорошего места работы, неправильный выбор учебного направления, нежелание учиться, а также слишком долгое нахождение на бесперспективном рабочем месте.
В числе других причин безуспешной карьеры называют ранний брак, работу с родственниками или друзьями, длительный перерыв в занятости. Кроме того, опрошенные сожалели о частой смене рабочих мест и незнании иностранных языков.
Читайте также: жители Краснодара готовы пойти на снижение зарплаты ради удаленной работы.
Популярные новости
- Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
- В Санкт-Петербурге пятерых пассажиров не пустили на самолет, летевший в Сочи
- В Краснодаре в канализации нашли автомобильный двигатель
- 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
- Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
- В Краснодарском крае с 11 августа ограничили посещение лесов на транспорте
ТОП 5 НОВОСТЕЙ