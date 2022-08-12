Опрос: каждый восьмой житель Краснодара считает, что выбрал не ту профессию

Видео канала «Кубань 24»

К такому выводу пришли аналитики крупного рекрутингового сервиса. Они опросили экономически активное население краевой столицы и выделили основные препятствия на пути людей к материальному достатку.

Своими ошибками в трудовой истории, помимо не той профессии, краснодарцы считают увольнение с хорошего места работы, неправильный выбор учебного направления, нежелание учиться, а также слишком долгое нахождение на бесперспективном рабочем месте.

В числе других причин безуспешной карьеры называют ранний брак, работу с родственниками или друзьями, длительный перерыв в занятости. Кроме того, опрошенные сожалели о частой смене рабочих мест и незнании иностранных языков.

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