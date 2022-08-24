В Краснодарском крае в 2023 году проведут фестиваль «Черноморская винная неделя»
Культура
24.08.2022 14:29
Мероприятие организуют в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
Праздник планируют провести в Новороссийске и Геленджике в сентябре 2023 года.
Гулянья пройдут на открытых городских площадках. Жители и гости указанных курортных городов смогут свободно посещать концерты, экскурсии, гастрономические шоу и мастер-классы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», Краснодарский край стал одним из 36 регионов, ставших победителями конкурса проектов в сфере событийного туризма. Регион получит федеральную субсидию в размере 21,9 млн рублей.
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