В Краснодарском крае в 2023 году проведут фестиваль «Черноморская винная неделя»

В Краснодарском крае в 2023 году проведут фестиваль «Черноморская винная неделя»

Мероприятие организуют в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Праздник планируют провести в Новороссийске и Геленджике в сентябре 2023 года.

Гулянья пройдут на открытых городских площадках. Жители и гости указанных курортных городов смогут свободно посещать концерты, экскурсии, гастрономические шоу и мастер-классы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Краснодарский край стал одним из 36 регионов, ставших победителями конкурса проектов в сфере событийного туризма. Регион получит федеральную субсидию в размере 21,9 млн рублей.