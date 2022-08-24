Краснодарский край получит 22 млн рублей на продвижение событийных мероприятий

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Об этом 23 августа сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

В конкурсе на поддержку и продвижение событийных мероприятий, запланированных на 2023 год, участвовали 57 регионов РФ. Максимальная сумма господдержки составляла 100 млн рублей.

Согласно документу, Краснодарскому краю из федерального бюджета выделят 21,9 млн рублей. Из регионов ЮФО субсидию также получит Крым — 15,8 млн рублей — и Ростовская область — 3,7 млн рублей.

«Субсидию можно было направить на следующие расходы: организовать площадку для проведения мероприятия, разработать креативную концепцию и программу, анонсировать мероприятие в СМИ, оснастить площадку необходимым для проведения оборудованием», — сообщила Зарина Догузова в Telegram.

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