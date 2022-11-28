В Краснодарском крае в 2023 году на 15% вырастет производство вина
Экономика
28.11.2022 09:45
Об этом сообщил научный руководитель МБА «Виноградарство и виноделие» Финансового университета Леонид Попович.
По его словам, в 2021 году в России произвели 30 млн декалитров вина. Около половины от общего объема производят в Краснодарском крае.
«Если в 2023 году мы сделаем 35–37 млн декалитров тихого вина и увечим производство игристого вина на 10–15%, то это будет здорово», — отметил Попович.
По данным ЕМИСС, в России в 2021 году произвели 29,8 млн декалитров вина, из них 12,5 млн декалитров — на Кубани, сообщает «РБК-Краснодар».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае собрали 280 тыс. тонн винограда. Урожай вырос на 38%. Регион побил собственный рекорд 1986 года.
Популярные новости
- Как экологично утилизировать мусор?
- Казнить можно казнить: в обращении с пленными укронацисты берут пример с гитлеровцев
- ФК «Краснодар» вышел в верхнюю сетку плей-офф Кубка России
- В Сочи мужчина упал с высоты и застрял между забором и бетонной конструкцией
- В Краснодарском крае парень на глазах у 12-летнего ребенка застрелил собаку
- Сочи приближается к рекордному турпотоку в современной истории