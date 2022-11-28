В Краснодарском крае в 2023 году на 15% вырастет производство вина

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом сообщил научный руководитель МБА «Виноградарство и виноделие» Финансового университета Леонид Попович.

По его словам, в 2021 году в России произвели 30 млн декалитров вина. Около половины от общего объема производят в Краснодарском крае.

«Если в 2023 году мы сделаем 35–37 млн декалитров тихого вина и увечим производство игристого вина на 10–15%, то это будет здорово», — отметил Попович.

По данным ЕМИСС, в России в 2021 году произвели 29,8 млн декалитров вина, из них 12,5 млн декалитров — на Кубани, сообщает «РБК-Краснодар».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае собрали 280 тыс. тонн винограда. Урожай вырос на 38%. Регион побил собственный рекорд 1986 года.