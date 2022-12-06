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В Краснодарском крае в 2022 году продали на 30% больше контрафактного табака

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-v-2022-godu-prodali-na-30-bolshe-kontrafaktnogo-tabaka
В Краснодарском крае в 2022 году продали на 30% больше контрафактного табака
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Федеральный рейтинг по масштабам нелегальной продажи табачных изделий составили на основе данных Национального научного центра компетенций. Лидером стал Южный Федеральный округ.

Отмечается, что доля теневого рынка сигарет в ЮФО в 2022 году выросла до 19,4%. В прошлом году этот показатель равнялся 18,9%.

По ЮФО лидером черного рынка табака стала Ростовская область. В этом году доля контрафактной табачной продукции там выросла до 40%, в прошлом году было 37,5%. Второе место занял Краснодарский край — 14,4%, против 10,4% в прошлом году. Астраханская область и Ставропольский край также — 17,8% и 17,7% соответственно.

Эксперты отмечают, что нелегальная продажа табака в РФ с 2015 года выросла на 1000% до 12,1% и продолжает расти. Объем нелегального оборота сигарет в стране в этом году превысит 1,3 млрд пачек. Ущерб федеральному бюджету достигнет 113 млрд рублей. Из них 88 млрд рублей — от несобранных акцизов и 25 млрд рублей недополученного НДС. Специалисты полагают, что для борьбы с табачным контрафактом и контрабандой необходимо усилить системную работу правоохранителей «на земле». Кроме того, стоит проводить взвешенную акцизную политику, дать регионам дополнительные стимулы, а также исключить из введенного в 2022 году моратория на внеплановые проверки МСП подакцизные товары, сообщает пресс-служба Ассоциации малоформатной торговли.

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