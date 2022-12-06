В Краснодарском крае в 2022 году продали на 30% больше контрафактного табака

Федеральный рейтинг по масштабам нелегальной продажи табачных изделий составили на основе данных Национального научного центра компетенций. Лидером стал Южный Федеральный округ.

Отмечается, что доля теневого рынка сигарет в ЮФО в 2022 году выросла до 19,4%. В прошлом году этот показатель равнялся 18,9%.

По ЮФО лидером черного рынка табака стала Ростовская область. В этом году доля контрафактной табачной продукции там выросла до 40%, в прошлом году было 37,5%. Второе место занял Краснодарский край — 14,4%, против 10,4% в прошлом году. Астраханская область и Ставропольский край также — 17,8% и 17,7% соответственно.

Эксперты отмечают, что нелегальная продажа табака в РФ с 2015 года выросла на 1000% до 12,1% и продолжает расти. Объем нелегального оборота сигарет в стране в этом году превысит 1,3 млрд пачек. Ущерб федеральному бюджету достигнет 113 млрд рублей. Из них 88 млрд рублей — от несобранных акцизов и 25 млрд рублей недополученного НДС. Специалисты полагают, что для борьбы с табачным контрафактом и контрабандой необходимо усилить системную работу правоохранителей «на земле». Кроме того, стоит проводить взвешенную акцизную политику, дать регионам дополнительные стимулы, а также исключить из введенного в 2022 году моратория на внеплановые проверки МСП подакцизные товары, сообщает пресс-служба Ассоциации малоформатной торговли.

Читайте также: в России могут разрешить уничтожать контрафактное спиртное без решения суда.