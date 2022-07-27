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В Краснодарском крае в 2022 году появится более 100 новых «Точек роста»

Общество
27.07.2022 09:57
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-v-2022-godu-poyavitsya-bolee-100-novyh-tochek-rosta
Видео канала «Кубань 24»

Это площадки на базе школ, где создаются условия для внедрения современных методов обучения.

Школьники повышают там цифровую грамотность, практикуются в разработке проектов, играют в шахматы и творчески реализуются. К слову, Кубань входит в число регионов-лидеров по количеству «Точек роста». Таких Центров в крае уже более 300.

На обновление материально-технической базы школ выделили еще 500 млн рублей. Кабинеты уже оснащаются цифровыми лабораториями по физике, химии и биологии.

Читайте также: в шести школах Абинского района к 1 сентября откроются «Точки роста».

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