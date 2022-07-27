В Краснодарском крае в 2022 году появится более 100 новых «Точек роста»
Общество
27.07.2022 09:57
Это площадки на базе школ, где создаются условия для внедрения современных методов обучения.
Школьники повышают там цифровую грамотность, практикуются в разработке проектов, играют в шахматы и творчески реализуются. К слову, Кубань входит в число регионов-лидеров по количеству «Точек роста». Таких Центров в крае уже более 300.
На обновление материально-технической базы школ выделили еще 500 млн рублей. Кабинеты уже оснащаются цифровыми лабораториями по физике, химии и биологии.
Читайте также: в шести школах Абинского района к 1 сентября откроются «Точки роста».
Популярные новости
- Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
- В Новороссийске две девушки украли из магазина селедку и подрались с продавцами
- Спасатели добрались до туриста, сломавшего ключицу в горах Сочи
- 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
- Пять неисхоженных водопадов Краснодарского края, которые удивят своей красотой
- В амфитеатре парка «Краснодар» возобновят показ футбольных матчей
ТОП 5 НОВОСТЕЙ