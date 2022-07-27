В Краснодарском крае в 2022 году появится более 100 новых «Точек роста»

Видео канала «Кубань 24»

Это площадки на базе школ, где создаются условия для внедрения современных методов обучения.

Школьники повышают там цифровую грамотность, практикуются в разработке проектов, играют в шахматы и творчески реализуются. К слову, Кубань входит в число регионов-лидеров по количеству «Точек роста». Таких Центров в крае уже более 300.

На обновление материально-технической базы школ выделили еще 500 млн рублей. Кабинеты уже оснащаются цифровыми лабораториями по физике, химии и биологии.

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