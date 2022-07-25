В шести школах Абинского района к 1 сентября откроются «Точки роста»

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Это Центры образования научной и технологической направленности. Такая возможность появилась благодаря нацпроекту «Образование». За 3 года сотни школьников района уже оценили возможности 16 таких Центров.

«В рамках этого проекта школы получают современное лабораторное оборудование, которое позволяет развивать дополнительное образование, дети могут более углубленно изучать предметы естественно-научной направленности и заниматься технологическим творчеством», — сказала главный специалист управления образования и молодежной политики Абинского района Лариса Рожик.

Один из новых Центров осенью заработает в школе № 9 села Светлогорского. Внедрение современных технологий в образовательный процесс станичных школ — одна из целей проекта.

«В школе подготовлены три кабинета, получено новое, современное оборудование, а именно три цифровых лаборатории по физике и химии, многофункциональные устройства и робот-манипулятор», — сообщила директор школы № 9 села Светлогорского Елена Черная.

В таком образовательном Центре могут заниматься не только дети, прикрепленные к этой школе, но и все желающие из соседних учебных заведений.

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