В Краснодарском крае в 2022 году построили 26,7 км сетей водоснабжения
Работы провели в рамках краевой программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства».
«В этом году построили 26,7 км сетей центрального водоснабжения. Капитально отремонтировали 41 объект: скважины и водозаборы», — рассказал вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин.
Он отметил, что благодаря принятым мерам жители 25 муниципалитетов края обеспечены бесперебойной подачей питьевой воды.
Кроме того, в ушедшем году на Кубани восстановили участки канализационных коллекторов в Кропоткине, Кореновске, Армавире, Тихорецке и Славянске-на-Кубани. В станице Новоясенской сделали новую станцию очистки воды. В Апшеронске завершилои строительство нового участка водовода «Соколова гора», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Читайте также: строительство Ейского, Троицкого и Таманского водопроводов продолжат в 2023 году. Об этом рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на сессии ЗСК.
- Ушедший на СВО добровольцем экс-мэр Краснодара передал новогоднее поздравление
- Военная подготовка для взрослых: как проходит, где записаться
- В Роспотребнадзоре напомнили, как избежать пищевых отравлений в период праздничных дней
- В России с 1 января семьи смогут оформить выплату из маткапитала на любого ребенка до трех лет
- В Краснодаре разыскивают мужчину, ранившего ножом прохожего около ж/д вокзала
- Водка подорожала с 1 января в России