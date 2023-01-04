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В Краснодарском крае в 2022 году построили 26,7 км сетей водоснабжения

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-v-2022-godu-postroili-26-7-km-setej-vodosnabzheniya
В Краснодарском крае в 2022 году построили 26,7 км сетей водоснабжения
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Работы провели в рамках краевой программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства».

«В этом году построили 26,7 км сетей центрального водоснабжения. Капитально отремонтировали 41 объект: скважины и водозаборы», — рассказал вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин.

Он отметил, что благодаря принятым мерам жители 25 муниципалитетов края обеспечены бесперебойной подачей питьевой воды.

Кроме того, в ушедшем году на Кубани восстановили участки канализационных коллекторов в Кропоткине, Кореновске, Армавире, Тихорецке и Славянске-на-Кубани. В станице Новоясенской сделали новую станцию очистки воды. В Апшеронске завершилои строительство нового участка водовода «Соколова гора», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: строительство Ейского, Троицкого и Таманского водопроводов продолжат в 2023 году. Об этом рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на сессии ЗСК.

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