В Краснодарском крае в 2022 году построили 26,7 км сетей водоснабжения

Работы провели в рамках краевой программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства».

«В этом году построили 26,7 км сетей центрального водоснабжения. Капитально отремонтировали 41 объект: скважины и водозаборы», — рассказал вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин.

Он отметил, что благодаря принятым мерам жители 25 муниципалитетов края обеспечены бесперебойной подачей питьевой воды.

Кроме того, в ушедшем году на Кубани восстановили участки канализационных коллекторов в Кропоткине, Кореновске, Армавире, Тихорецке и Славянске-на-Кубани. В станице Новоясенской сделали новую станцию очистки воды. В Апшеронске завершилои строительство нового участка водовода «Соколова гора», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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