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В Краснодарском крае в 2022 году планируют собрать 2,1 млн тонн кукурузы на зерно

Экономика
10.09.2022 17:09
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-v-2022-godu-planiruyut-sobrat-2-1-mln-tonn-kukuruzy-na-zerno
В Краснодарском крае в 2022 году планируют собрать 2,1 млн тонн кукурузы на зерно
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края.

Прогнозы на урожай кукурузы в этом году озвучил вице-губернатор Кубани Андрей Коробка во время рабочей поездки в Ленинградский район.

«Мы ожидаем по итогам сезона хорошие результаты. Например, по зерновой кукурузе – одной из основных наших культур – прогнозируется валовый сбор на уровне выше 2,1 млн тонн», — сказал Коробка.

Вице-губернатор отметил, что Ленинградский района вносит весомый вклад в общий урожай региона. По его словам, уборочная кампания на Кубани проходит в штатном режиме. Сейчас в крае активно идет уборка кукурузы на зерно, сахарной свеклы, подсолнечника и сои.

В этом году урожай зерновых и зернобобовых культур в регионе составил рекордные 12,4 млн т., в том числе 10,7 млн т. пшеницы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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