Кондратьев: фермер из Геленджика собрал первый урожай кубанской маракуйи
Первый для региона урожай экзотического фрукта собрали на днях на ферме в хуторе Бетта.
«Для наших аграриев нет ничего невозможного. На днях Александр Кудленко из Геленджика собрал первый урожай кубанской маракуйи. Идея выращивать экзотический фрукт пришла фермеру в начале пандемии. С семьей он переехал на побережье в хутор Бетта. Расчистил пустующие шесть соток огорода, засадил лианами», — написал в Telegram губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Глава региона отметил, что геленджикский фермер не спешит продавать собранную маракуйю в торговые сети. Он намерен сначала испытать сорта и выработать правильную технологию выращивания. Сейчас фермер активно обменивается опытом с коллегами из других стран.
Сейчас на Кубани в сфере садоводства работают более 400 предприятий. Каждый год они производят около 40% от общего товарного урожая ягод и фруктов в стране, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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