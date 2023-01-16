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В Краснодарском крае в 2022 году отремонтировали 10 школьных спортзалов

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-v-2022-godu-otremontirovali-10-shkolnyh-sportzalov
В Краснодарском крае в 2022 году отремонтировали 10 школьных спортзалов
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Спортивные залы в школах Кубани обновили в рамках национального проекта «Образование».

В прошлом году спортзалы капитально отремонтировали в школах Горячего Ключа, Лабинского, Северского, Крымского и Павловского районов. В них обновили раздевалки, тренерские, помещения для занятия физкультурой и душевые. Закупили спортинвентарь и установили современное оборудование.

На обновление школьных спортзалов в прошлом году направили более 33,3 млн рублей, из них 14,9 млн рублей из регионального бюджета. В этом году по нацпроекту планируют капитально отремонтировать спортивные залы в семи школах Отрадненского, Калининского и Усть-Лабинского районов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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