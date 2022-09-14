Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодарском крае в 2022 году обновят 159 лифтов в 50 домах

Общество
14.09.2022 14:03
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-v-2022-godu-obnovyat-159-liftov-v-50-domah
В Краснодарском крае в 2022 году обновят 159 лифтов в 50 домах
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Подрядчики установили 80 подъемников по региональной программе капремонта. Монтаж оставшихся лифтов завершат в ближайшее время.

Специалисты устанавливают кабины, элементы автоматизации и диспетчеризации, обновляют машинные помещения. Новые отечественные лифты отвечают требованиям безопасности и энергосбережения.

«Особое внимание уделяют соблюдению сроков работ по замене лифтов. Важно, чтобы подрядчик не затягивал с установкой, доставляя меньше неудобств жителям, но при этом без потери качества. Этот вид работ напрямую связан с безопасностью жизни людей, поэтому под особым контролем. На каждом этапе специалисты оценивают качество оборудования и его монтажа, изучают техническая документация. В домах, где есть и пассажирский и грузопассажирский лифты, их меняют поэтапно», — заявил директор Фонда капремонта края Михаил Лысенко.

В 2023 году власти Кубани планируют заменить еще 232 лифта в 97 домах. Обновить все механизмы с истекшим сроком эксплуатации должны до конца 2025 года.  По региональной программе капитального ремонта в регионе заменили более 2 тыс. лифтов в 771 доме. Сумма составила порядка 4 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: В Краснодарском крае в 2023 году по федеральной программе модернизируют еще 15 школ.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
В Краснодарском крае опубликован список депутатов ЗСК, избранных по одномандатным округам
В Краснодарском крае опубликован список депутатов ЗСК, избранных по одномандатным округам
ЦИК опубликовала предварительные итоги выборов депутатов Законодательного собрания Краснодарского края
ЦИК опубликовала предварительные итоги выборов депутатов Законодательного собрания Краснодарского края
Песков: в настоящий момент речь о мобилизации в России не идет
Песков: в настоящий момент речь о мобилизации в России не идет
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
  2. В Динском районе в реке найдено тело женщины
  3. Убитый выстрелом в голову прораб из Сочи расстался с жизнью за 30 тыс. рублей
  4. Умер главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин
  5. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  6. «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях