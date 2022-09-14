В Краснодарском крае в 2022 году обновят 159 лифтов в 50 домах

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Подрядчики установили 80 подъемников по региональной программе капремонта. Монтаж оставшихся лифтов завершат в ближайшее время.

Специалисты устанавливают кабины, элементы автоматизации и диспетчеризации, обновляют машинные помещения. Новые отечественные лифты отвечают требованиям безопасности и энергосбережения.

«Особое внимание уделяют соблюдению сроков работ по замене лифтов. Важно, чтобы подрядчик не затягивал с установкой, доставляя меньше неудобств жителям, но при этом без потери качества. Этот вид работ напрямую связан с безопасностью жизни людей, поэтому под особым контролем. На каждом этапе специалисты оценивают качество оборудования и его монтажа, изучают техническая документация. В домах, где есть и пассажирский и грузопассажирский лифты, их меняют поэтапно», — заявил директор Фонда капремонта края Михаил Лысенко.

В 2023 году власти Кубани планируют заменить еще 232 лифта в 97 домах. Обновить все механизмы с истекшим сроком эксплуатации должны до конца 2025 года. По региональной программе капитального ремонта в регионе заменили более 2 тыс. лифтов в 771 доме. Сумма составила порядка 4 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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