В Краснодарском крае в 2022 году господдержку промышленности увеличили в три раза

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Объем государственной поддержки для промышленных предприятий в регионе в 2022 году увеличили с запланированных 720 млн рублей до 2,2 млрд рублей.

Власти Краснодарского края готовы компенсировать для импортозамещающих предприятий до 30% затрат. На эти цели в региональном бюджете предусмотрели 1,6 млрд рублей на ближайшие три года.

По словам курирующего экономику вице-губернатора Кубани Александра Руппеля, благодаря этому в регионе удалось создать первый в России завод по производству батареек, завод по производству комплектующих для сельскохозяйственной техники, а также технопарк радиоэлектроники.

Сейчас власти Кубани ведут переговоры о создании заводов в регионе с производителями лекарственных препаратов, а также приборов наблюдения и их комплектующих.

В 2022 году Фонд развития промышленности Краснодарского края докапитализировали на 1,5 млрд рублей. Для промышленников также сохранили процентные ставки по предложениям Фонда на уровне от 0,1% до 4 % годовых.

Число льготных займов, выданных кубанским производителям, выросло почти в 2,5 раза, а их объем — почти в четыре раза. Для производителей пищевой промышленности и импортозамещающих компаний создали новые займы.

Расходы на субсидирование затрат на развитие и модернизацию производств на Кубани увеличили с 20 млн до 100 млн рублей. Субсидирование машиностроительных компаний выросло с 80 млн до 160 млн рублей. Резиденты промышленных парков могут рассчитывать на компенсацию в размере 50% от арендной стоимости производственных помещений и участков земли на период строительства.

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