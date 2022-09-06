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В Краснодарском крае стартует программа поддержки цифровизации малого и среднего бизнеса

Экономика
06.09.2022 14:52
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-startuet-programma-podderzhki-tsifrovizatsii-malogo-i-srednego-biznesa
В Краснодарском крае стартует программа поддержки цифровизации малого и среднего бизнеса
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Российский фонд развития информационных технологий завершил прием заявок для участия в программе поддержки цифровизации малого и среднего бизнеса. Скидку 50% на российский софт могут получить субъекты МСП. Разницу в цене разработчикам возместит государство.

Программу реализуют по нацпроекту «Цифровая экономика РФ».

С апреля в РФРИТ направили свыше 160 заявок от российских IT-компаний. Этот почти втрое превышает показатели предыдущего отбора. В рамках соглашений с фондом свои продукты субъектам МСП с 50% скидкой уже поставляют свыше 40 организаций.

«Кубанские IT-разработчики имеют шанс попасть в программу с новыми продуктами, поскольку список программного обеспечения постоянно расширяется. Предприниматели, желающие оцифровать свой бизнес, могут следить за перечнем софта на портале Фонда и выбирать подходящие решения для оптимизации своей деятельности», — сказал глава департамента информатизации и связи Кубани Станислав Завальный.

Заявки, которые поступили до 1 сентября, в РФРИТ рассмотрят в установленном порядке. Подробную информацию можно узнать на сайте фонда. О старте нового отбора в программу поддержки цифровизации сообщат дополнительно, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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