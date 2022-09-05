Предприниматели Краснодарского края приняли участие в бизнес-походе

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Специализированный поход «Энергия бизнеса» прошел со 2 по 4 сентября в Сочи. Участники совместили обучение и занятия своим здоровьем и физической подготовкой.

Во время похода «Энергия бизнеса» предприниматели Краснодарского края прошли обучающую программу, приняли участие в нетворкинге, а также посетили экопарк Солохаул, сообщает пресс-служба администрации региона.

«Мы впервые провели мероприятие в таком формате. Получили положительную обратную связь. В поход «Энергия бизнеса» отправились представители МСП из различных отраслей. Основная идея выездного мероприятия — сделать услуги Центра «Мой бизнес» еще ближе для кубанских предпринимателей. А возможность быть в среде единомышленников и укрепить физическое здоровье стало еще одним фактором для образования нового бизнес-сообщества», — отметила исполнительный директор краевого Фонда развития бизнеса Елена Пистунова.

Мероприятие для предпринимателей организовал региональный Фонд развития бизнеса (Центр «Мой бизнес») при поддержке департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края.

Такие мероприятия бесплатны для представителей бизнеса Кубани, обычно требуется только предварительная регистрация. Нужно быть предпринимателем, зарегистрированным на территории Краснодарского края.

Будущие события можно отслеживать на официальном сайте поддержки бизнеса.

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