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В Краснодаре предпринимателям на семинаре расскажут, как избежать финансовых ошибок

Экономика
01.09.2022 12:13
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-predprinimatelyam-na-seminare-rasskazhut-kak-izbezhat-finansovyh-oshibok
В Краснодаре предпринимателям на семинаре расскажут, как избежать финансовых ошибок
Фото unsplash.com

Семинар «Какие основные финансовые ошибки совершают предприниматели при ведении бизнеса и как их избежать» пройдет 6 сентября в лектории Центра «Мой бизнес» на улице Северной, 405. Начало в 12:00.

К участию приглашаются все желающие предприниматели Краснодарского края. Лекция бесплатная, необходимо только предварительно зарегистрироваться.

Семинар проведет доктор экономических наук, профессор, ведущий эксперт по личным финансам в СМИ, квалифицированный инвестор, сертифицированный коуч ICU, руководитель онлайн школы по финансовой грамотности Наталья Климова.

Она расскажет о девяти основных финансовых ошибках, которые совершают 90% предпринимателей, и планировании финансов в бизнесе. А также поделится знаниями о том, как как выйти на точку безубыточности и увеличить прибыль.

Участники семинара смогут применить методы сбалансированного роста эффективности своего бизнеса. Также они получат в подарок мини-курс «Всегда при деньгах».

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

Семинар организуют при поддержке Фонда развития бизнеса Краснодарского края, который оказывает господдержку предпринимателям в виде предоставления поручительств по кредитам и банковским гарантиям. Также создан Центр поддержки предпринимательства, оказывающий всестороннюю информационно-консультационную помощь как уже существующим предпринимателям, так и начинающим.

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