Молодые бизнесмены Краснодарского края могут получить гранты до 500 тыс. рублей

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Предприниматели от 14 до 25 лет завершили обучение в федеральной образовательной программе для начинающих и действующих бизнесменов. Им вручили сертификаты, с которыми они могут обратиться за господдержкой.

Молодых предпринимателей в Краснодарском крае поддерживают и обучают в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Бесплатное обучение в Центре «Мой бизнес» является одним из условий получения гранта в размере от 100 до 500 тысяч рублей на реализацию своего проекта, претендовать на такую меру государственной поддержки могут молодые предприниматели от 14 до 25 лет», — сообщила исполнительный директор Фонда развития бизнеса Краснодарского края Елена Пистунова.

Подробнее о получении государственной поддержки можно узнать по телефону горячей линии 8(800)707-07-11 или на сайте, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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