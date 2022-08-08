Молодые бизнесмены Краснодарского края могут получить гранты до 500 тыс. рублей
Предприниматели от 14 до 25 лет завершили обучение в федеральной образовательной программе для начинающих и действующих бизнесменов. Им вручили сертификаты, с которыми они могут обратиться за господдержкой.
Молодых предпринимателей в Краснодарском крае поддерживают и обучают в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
«Бесплатное обучение в Центре «Мой бизнес» является одним из условий получения гранта в размере от 100 до 500 тысяч рублей на реализацию своего проекта, претендовать на такую меру государственной поддержки могут молодые предприниматели от 14 до 25 лет», — сообщила исполнительный директор Фонда развития бизнеса Краснодарского края Елена Пистунова.
Подробнее о получении государственной поддержки можно узнать по телефону горячей линии 8(800)707-07-11 или на сайте, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Читайте также: с начала года на краевую горячую линию поддержки предпринимателей поступило более 6 тыс. звонков.
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