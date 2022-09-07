В Краснодарском крае в 2022 году число самозанятых выросло на 95 тыс. человек
Сейчас в регионе зарегистрировано более 248 тыс. самозанятых. По этому показателю Кубань является лидером ЮФО и занимает четвертое место в РФ, уступая только Москве, Московской области и Санкт-Петербургу.
По итогам 2021 года количество самозанятых в регионе выросло более чем в 3,6 раза и составило 153,1 тыс. человек. С начала 2022 года самозанятых на Кубани стало больше еще на 62%.
Курирующий экономику вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель рассказал, что региону удалось выбиться в лидеры по стране несмотря на то, что «Налог на профессиональный доход» на Кубани внедрили позже, чем в других регионах РФ.
По его словам, это лишний раз подтверждает, что на Кубани достаточно комфортный климат для развития предпринимателей. Он уверен, что бизнесмены региона видят возможности для себя не только в импортозамещении, но и в удовлетворении внутреннего спроса.
Кроме того, в Краснодарском крае реализуют широкий спектр мер поддержки для самозанятых граждан. В частности, они могут обратиться за поручительством для коммерческих кредитов в региональный Фонд развития бизнеса или воспользоваться льготными займами от Фонда микрофинансирования.
Получить дополнительную информацию о мерах государственной поддержки для самозанятых можно в центре «Мой бизнес» по адресу: Краснодар, улица Трамвайная, 2/6 или по телефону: +7 (800) 707-07-11.
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