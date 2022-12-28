В Краснодарском крае в 2022 году 116 долгостроев исключили из реестра проблемных объектов

Об этом 28 декабря рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев во время итогового совещания, в котором приняли участие вице-губернаторы, министры и главы департаментов региона.

«В 2022 году мы сосредоточили усилия на решении проблемы обманутых дольщиков. Из реестра исключили 116 объектов, восстановили права 11,2 тыс. человек», — сообщил Кондратьев.

Глава региона отметил, что на взносы в федеральный Фонд регион предусмотрел 2,5 млрд рублей. По его словам, в 2023 году на Кубани должны полностью закрыть этот вопрос.

Вице-губернатор Сергей Власов уточнил, что на сегодняшний день в реестре проблемных объектов остаются 83 многоквартирных дома из Краснодарского края. Он добавил, что для восстановления прав обманутых дольщиков предусмотри три механизма: за счет средств инвесторов, застройщиков и Федерального фонда защиты прав граждан.

Для решения вопроса с долгостроями в регионе разработали «дорожные карты» с указанием сроков по каждому объекту, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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