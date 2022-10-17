В Краснодарском крае в 12 районах начали капремонт многоэтажек по плану 2023 года

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В настоящее время работы ведут на 39 объектах. Капитальный ремонт еще 10 домов уже завершили.

Многоквартирные дома из списка на 2023 год ремонтируют в 12 муниципалитетах. Среди них Горячий Ключ, Северский, Курганинский, Павловский, Тихорецкий и Калининский районы.

По словам гендиректора краевого фонда капремонта Михаила Лысенко, всего в плане 2023 года — 1 тыс. 25 многоэтажек.

«Мы набрали хороший темп — это результат взаимодействия на всех уровнях. Но впереди много работы. В плане 2023 года — 1 тыс. 25 многоквартирных домов, порядка 1 тыс. 800 видов работ. Намного больше, чем в этом году. Но и сумма, направленная на капитальный ремонт, увеличена почти в два раза — порядка 6 млрд рублей. При таком объеме финансирования мы сможем выполнить все запланированные работы с должным качеством и применением современных материалов. Условия проживания улучшат более 75 тыс. человек», — сказал Лысенко.

В 2023 году планируют отремонтировать 609 крыш и 375 фасадов. На эти цели направят более половины всех выделенных средств. Около 1,2 млрд рублей запланировали на обновление коммуникаций электро- и водоснабжения, водоотведения. Также планируется ремонт подвалов, фундаментов и замена лифтового оборудования. Предстоит обновить 230 лифтов в 88 домах. На эти цели направят порядка 600 млн рублей.

По плану текущего года работы завершаются. Параллельно ведется подготовка к актуализации региональной программы капремонта. В нее ежегодно добавляют новостройки и исключают аварийные дома. На основе программы составляются краткосрочные планы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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