С начала года в Краснодарском крае капитально отремонтировали 446 многоэтажек

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Капитальные ремонты многоквартирных домов завершили в 25 районах Кубани. Условия проживания улучшили для порядка 35 тыс. человек

На данный момент в регионе завершили капремонт 446 многоквартирных домов. Отремонтировали 358 крыш, 87 фасадов, 312 внутридомовых инженерных систем, установили 90 лифтов. С начала года на это выделили более 1,7 млрд рублей.

«План 2022 года в регионе выполнили почти на две трети. Ремонты завершили в 25 районах. Это в два раза больше, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. В ближайшее время список дополнят еще несколько муниципалитетов. В Кореновском районе привели в порядок 90% домов от запланированного количества. А в Крымском, Славянском и Туапсинском — работы выполнили более чем на 80%. В остальных ремонт продолжается», — сказал гендиректор краевого фонда капремонта Михаил Лысенко.

Всего в этом году планируют обновить 683 многоэтажек на сумму около 3 млрд рублей. Улучшат условия проживания для порядка 70 тыс. человек.

Параллельно в районах завершают подготовку к капремонту 2023 года. Ведутся торги по отбору подрядчиков, сводятся данные в проект краевого плана. Его планируют утвердить в декабре в министерстве ТЭК и ЖКХ региона. В настоящее время контракты уже заключили в 16 районах. В 10 из них начали строительно-монтажные работы. На семи объектах в Выселковском, Крыловском, Мостовском и Новопокровском районах работы по плану 2023 года уже завершили.

В следующем году на капремонт в крае направят 6,2 млрд рублей, что вдвое больше, чем в текущем году. Это позволит отремонтировать более 1 тыс. домов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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