В Краснодарском крае уже приняли более 200 заявок на конкурс «Курортный Олимп»

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В зависимости от номинаций прием заявок продолжится до 1 октября. Представители туристической отрасли будут соревноваться в 20 номинациях.

Так, до 15 сентября подать заявки можно в номинациях «Лидер отрасли: экскурсовод (гид)» или «Проект года: южная здравница».

В номинациях «Проект года: туристический стартап», «Индустрия впечатлений: пространство для проведения событий», «Индустрия впечатлений: событие года», «Продвижение: проект в СМИ», «Лучшая организация-работодатель» заявки принимаются до 30 сентября.

Желающие побороться в номинациях «Лидер отрасли: инструктор-проводник», «Проект года: туристический продукт», «Индустрия впечатлений: туристический маршрут», «Индустрия впечатлений: эногастрономический объект» должны подать заявки до 1 октября.

Заявки принимаются на сайте конкурса.

«Курортный Олимп» учредили в 2005 году в целях повышения престижа профессий санаторно-курортного и туристского комплекса, а также стимулирования лучших сотрудников, предприятий отрасли. В 2021 году подали более 250 заявок, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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