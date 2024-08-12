В Краснодарском крае увеличилось число логопедов и дефектологов

Сейчас в школах региона работают 478 логопедов и 248 дефектологов. Об этом в своем Telegram-канале рассказала вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

Она отметила, что в школах и детских садах Краснодарского края решают вопросы обеспечения специализированными кадрами – логопедами и дефектологами. Подготовку таких специалистов в регионе ведут три вуза: Армавирский государственный педагогический, Сочинский государственный и Кубанский государственный университеты. Также специалистов готовят филиал КубГУ в Славянске-на-Кубани и филиал Московского педагогического государственного университета в Анапе.

Минькова отметила, что в 2023 году на Кубани заключили 66 целевых договоров на обучение по данным программам, однако потребность в профессиональных кадрах все равно сохраняется.

«Чтобы закрыть ее, муниципальные образования направляют своих педагогов на обучение по дополнительным профессиональным программам на базе Института развития образования Краснодарского края», — написала замглавы региона в Telegram.

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