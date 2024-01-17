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В Краснодарском крае увеличили выплату почетным донорам

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-uvelichili-vyplatu-pochetnym-donoram
В Краснодарском крае увеличили выплату почетным донорам
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Доноры получают выплаты от государства раз в год — до 1 апреля. В прошлом году на Кубани такие выплаты получили более 21,6 тыс. человек.

«Сумму выплаты для почетных доноров в 2024 году проиндексировали на 4,5%. Если мера уже ранее предоставлялась, индексация осуществится автоматически», — рассказала замминистра труда и соцразвития Краснодарского края Анна Леонова.

Теперь почетные доноры России и СССР ежегодно будут получать 17,3 тыс. рублей.

Для назначения выплат необходимо обратиться в управление социальной защиты по месту жительства и предоставить удостоверение Почетного донора. Заявление также можно подать в режиме онлайн через сервис «Госуслуги», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: День донора пройдет 20 января в Горячем Ключе. В этот день мобильный комплекс переливания будет стоять возле городской администрации. Начнется акция в 8:00.

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