День донора пройдет 20 января в Горячем Ключе

Выездная акция краевой станции переливания крови пройдет в Горячем Ключе в рамках Недели профилактики неинфекционных заболеваний.

Мобильный комплекс переливания будет стоять 20 января возле городской администрации. Начнется акция в 8:00.

Желающие сдать кровь должны иметь при себе паспорт.

За двое суток до процедуры нельзя пить алкоголь, желательно не курить, если не два дня, то хотя бы пару часов. Кроме того, накануне необходимо отказаться от жареных, жирных и копченых продуктов, сообщает пресс-служба администрации Горячего Ключа.

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