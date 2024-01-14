Неделя профилактики неинфекционных болезней пройдет с 15 по 21 января на Кубани

По статистике ВОЗ, каждый год от хронических неинфекционных заболеваний преждевременно умирают порядка 40 млн человек.

Это 70 % всех летальных исходов на планете. А причиной развития хронических неинфекционных заболеваний главным образом становятся гиподинамия, курение, злоупотребление алкоголем и неправильное питание.

Неделя профилактики неинфекционных заболеваний на Кубани призвана повысить грамотность жителей в вопросе о факторах риска.

Профилактическая неделя включит:

15-16 января — выездное профилактическое мероприятие «Кубань против рака» в Усть-Лабинском районе.

16 января — выезд мобильного комплекса краевой Станции переливания крови в Красноармейский район.

16-18 января — выезды мобильного центра «Маршрут здоровья» по Краснодару.

17 января — Школа здоровья в Краснодаре на тему «Ваше здоровье в ваших руках. Профилактика неинфекционных заболеваний» (ул. Воровского, 182, каб. 25; 11:00, приглашаются все желающие, вход свободный; прослушать лекцию можно и дистанционно на официальной площадке ГБУЗ ЦОЗиМП в Telegram).

18 января — физкультурно-оздоровительная акция краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики «Бодрое утро на Кубани» (онлайн; 8:30).

18 января — выездное профилактическое мероприятие «Кубань — край долгожителей» в Усть-Лабинском районе.

18 января — выезд мобильного комплекса краевой Станции переливания крови в Северский район.

18 января — выездное профилактическое мероприятие «Кубань против рака» в Краснодаре.

20 января — показательная медицинско-профилактическая акция «День здоровья» в Краснодаре под девизом «Первым делом профилактика».

20 января — выезд мобильного комплекса краевой Станции переливания крови в Горячий Ключ.

Также в рамках недели в медицинских и образовательных учреждениях Кубани будут проходить лекции и беседы о ЗОЖ и профилактике болезней. Их участники получат тематические буклеты, листовки и памятки, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.

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