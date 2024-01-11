Терапевт Минина рассказала, как подготовиться к купанию в проруби на Крещение

Православные христиане 19 января отметят один из важнейших церковных праздников — Крещение Господне. Крещенские купания традиционно пройдут в ночь с 18 на 19 января.

Нырять в прорубь, когда ни разу не обливался холодной водой — плохая идея, отметила терапевт Ольга Минина. По ее словам, важно заранее, а главное — постепенно подготовить организм к этому непростому испытанию.

«Постепенно увеличивайте время в холодной воде, чтобы организм привык к низким температурам. Если ходите в баню, то попробуйте нырять в прохладную воду или снег, чтобы организм не испытывал стресс от резкого охлаждения», — посоветовала врач.

Непосредственно перед крещенским купанием стоит начать принимать холодный душ или обливаться прохладной водой каждый день утром или перед сном.

Однако некоторым людям категорически запрещено купаться в ледяной воде. В их числе те, кто страдает от заболеваний дыхательных путей и сердечно-сосудистой системы. Аллергии и хронические недуги тоже входят в список противопоказаний, отметила терапевт.

«Стоит быть осторожным при купании детям, особенно младшего возраста, и людям, не имеющим опыта плавания», — подчеркнула Ольга Минина.

При этом в воде нельзя находиться долго, а после купания следует как можно быстрее одеться. Если промедлить, то появляется большой риск получить переохлаждение.

«Приготовьте обязательно сухие полотенца, теплую одежду и обувь, чтобы быстро одеться и согреться после купания. Для детей и пожилых обязательно нужно обеспечить поддержку при входе и выходе из воды, чтобы избежать травм», — добавила специалист.

Купаться на Крещение можно только в специально подготовленных для этого местах. Их адреса в каждом населенном пункте можно заранее найти в интернете, сообщает телеканал «360».

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