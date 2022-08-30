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В Краснодарском крае утвердили предметы охраны десяти объектов культурного наследия

Общество
30.08.2022 13:28
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-utverdili-predmety-ohrany-desyati-obektov-kulturnogo-naslediya
В Краснодарском крае утвердили предметы охраны десяти объектов культурного наследия
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края.

Памятники находятся в Краснодаре, Новороссийске, Славянске-на-Кубани, Выселковском и Белореченском районах.

По словам вице-губернатора Сергея Болдина, часть объектов культурного наследия сегодня является многоквартирными жилыми домами.

«Утверждение предметов их охраны позволяет своевременно проводить реставрацию, ремонтные работы и техническое обслуживание, обеспечивая сохранение уникальных особенностей зданий-памятников», — цитирует вице-губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

Предметы охраны утвердили в отношении следующих памятников:

  • Жилой дом городского головы А. А. Никулина в Новороссийске. Режиссер В. Э. Мейерхольд ставил в нем любительские спектакли. Также в здании жил заслуженный деятель искусства РСФСР художник-баталист И. А. Владимиров.
  • Доходный дом в Новороссийске. В здании находились торговая фирма Л. Л. Рено и китайское консульство.
  • Здание школы в станице Березанской по улице Ленина, 28 литер Б. Там работал учителем член ВЦИК РСФСР, начальник штаба 11-й Северо-Кавказской Красной армии С. Д. Одарюк.
  • Школа в Славянске-на-Кубани на улице Красной, 6. Там учился Герой Советского союза Е. Зикран.
  • В станице Рязанской по улице Первомайской, 104, там располагается Казачья школа.
  • Жилой дом в Краснодаре на углу улиц Гимназической и Коммунаров. В начале 1900-х годов в здании работал марксистский кружок.
  • Жилой и доходный дом начала XX века в Краснодаре на углу улиц Горького и Коммунаров.
  • Особняк Богарсуковых 1910 года в Краснодаре на улице Советской, 33, литер А.
  • Павильон «Крайпотребсоюз» и главный павильон Краснодарского края. Они входят в состав ансамбля «Комплекс зданий краевой выставки сельского хозяйства» 1956 года, находятся на улице Московской в Краснодаре.

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