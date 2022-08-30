В Краснодарском крае утвердили предметы охраны десяти объектов культурного наследия
Общество
30.08.2022 13:28
Памятники находятся в Краснодаре, Новороссийске, Славянске-на-Кубани, Выселковском и Белореченском районах.
По словам вице-губернатора Сергея Болдина, часть объектов культурного наследия сегодня является многоквартирными жилыми домами.
«Утверждение предметов их охраны позволяет своевременно проводить реставрацию, ремонтные работы и техническое обслуживание, обеспечивая сохранение уникальных особенностей зданий-памятников», — цитирует вице-губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.
Предметы охраны утвердили в отношении следующих памятников:
- Жилой дом городского головы А. А. Никулина в Новороссийске. Режиссер В. Э. Мейерхольд ставил в нем любительские спектакли. Также в здании жил заслуженный деятель искусства РСФСР художник-баталист И. А. Владимиров.
- Доходный дом в Новороссийске. В здании находились торговая фирма Л. Л. Рено и китайское консульство.
- Здание школы в станице Березанской по улице Ленина, 28 литер Б. Там работал учителем член ВЦИК РСФСР, начальник штаба 11-й Северо-Кавказской Красной армии С. Д. Одарюк.
- Школа в Славянске-на-Кубани на улице Красной, 6. Там учился Герой Советского союза Е. Зикран.
- В станице Рязанской по улице Первомайской, 104, там располагается Казачья школа.
- Жилой дом в Краснодаре на углу улиц Гимназической и Коммунаров. В начале 1900-х годов в здании работал марксистский кружок.
- Жилой и доходный дом начала XX века в Краснодаре на углу улиц Горького и Коммунаров.
- Особняк Богарсуковых 1910 года в Краснодаре на улице Советской, 33, литер А.
- Павильон «Крайпотребсоюз» и главный павильон Краснодарского края. Они входят в состав ансамбля «Комплекс зданий краевой выставки сельского хозяйства» 1956 года, находятся на улице Московской в Краснодаре.
Читайте также: в Краснодарском крае за последние два года отреставрировали 110 памятников архитектуры.
Популярные новости
- Время первых учеников: в Краснодаре 1 сентября откроют двери четыре новые школы
- В Сочи до конца 2022 года число зарядных станций для электрокаров увеличат втрое
- Пандемия и санкции: какие принятые в Краснодарском крае законы помогли нам выжить и определили развитие региона
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- В Краснодарском крае семья ехала домой из роддома и попала в ДТП, младенец и его отец погибли
- Власти РФ с 30 августа сократили зону ограничения полетов на юге