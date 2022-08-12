В Краснодарском крае за последние два года отреставрировали 110 памятников архитектуры
Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев на краевом завещании.
Губернатор отметил, что еще на 35 объектах продолжают работы.
«Еще 80% таких зданий нуждаются в ремонте. При этом большая часть находится в частных руках и обязанность по их содержанию лежит на собственниках. За состоянием каждого объекта должен быть строгий надзор. Нужно жестко реагировать на случаи возможной утраты зданий, вплоть до их изъятия», — сказал губернатор.
Кондратьев заявил, что для восстановления памятников нужно находить инвесторов или использовать механизм государственно-частного партнерства. Сейчас край предоставляет памятники архитектуры в аренду за 1 рубль в год. Условие — восстановление за счет инвестора. Так реставрируют Анапскую военно-морскую базу.
Такой способ можно использовать в отношении других объектов, отметил Кондратьев. При заключении договора необходимо утверждать график с установленными сроками работ и контролировать их проведение.
Начальник управления госохраны объектов культурного наследия администрации Кубани Георгий Давыденко рассказал, что в Краснодаре обследовали все памятники архитектуры. Их владельцев обязали в определенные сроки провести реставрацию. При невыполнении обязательств претензии направят в суд. Всего за последние два года осмотрели около 1 тыс. сооружений. Сейчас для содержания и восстановления зданий ищут инвесторов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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