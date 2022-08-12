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В Краснодарском крае за последние два года отреставрировали 110 памятников архитектуры

Общество
12.08.2022 17:17
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-za-poslednie-dva-goda-otrestavrirovali-110-pamyatnikov-arhitektury
В Краснодарском крае за последние два года отреставрировали 110 памятников архитектуры
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев на краевом завещании.

Губернатор отметил, что еще на 35 объектах продолжают работы.

«Еще 80% таких зданий нуждаются в ремонте. При этом большая часть находится в частных руках и обязанность по их содержанию лежит на собственниках. За состоянием каждого объекта должен быть строгий надзор. Нужно жестко реагировать на случаи возможной утраты зданий, вплоть до их изъятия», — сказал губернатор.

Кондратьев заявил, что для восстановления памятников нужно находить инвесторов или использовать механизм государственно-частного партнерства. Сейчас край предоставляет памятники архитектуры в аренду за 1 рубль в год. Условие — восстановление за счет инвестора. Так реставрируют Анапскую военно-морскую базу.

Такой способ можно использовать в отношении других объектов, отметил Кондратьев. При заключении договора необходимо утверждать график с установленными сроками работ и контролировать их проведение.

Начальник управления госохраны объектов культурного наследия администрации Кубани Георгий Давыденко рассказал, что в Краснодаре обследовали все памятники архитектуры. Их владельцев обязали в определенные сроки провести реставрацию. При невыполнении обязательств претензии направят в суд. Всего за последние два года осмотрели около 1 тыс. сооружений. Сейчас для содержания и восстановления зданий ищут инвесторов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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