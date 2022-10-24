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В Краснодарском крае устроили автопробег в поддержку армии РФ

Политика
24.10.2022 08:33
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-ustroili-avtoprobeg-v-podderzhku-armii-rf
Видео канала «Кубань 24»

Автомобилисты решили поддержать солдат, выполняющих задачи в ходе специальной военной операции на Украине.

Колонна машин отправилась из Краснодара в Кореновск. Финальной точкой маршрута стала местная воинская часть. Участники автопробега взяли с собой флаги России, также многие были с символикой Z.

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