В Краснодарском крае устроили автопробег в поддержку армии РФ
Политика
24.10.2022 08:33
Автомобилисты решили поддержать солдат, выполняющих задачи в ходе специальной военной операции на Украине.
Колонна машин отправилась из Краснодара в Кореновск. Финальной точкой маршрута стала местная воинская часть. Участники автопробега взяли с собой флаги России, также многие были с символикой Z.
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