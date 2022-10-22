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СК РФ запустил горячую линию для участников СВО, мобилизованных и членов их семей

Общество
22.10.2022 17:53
Ссылка https://kuban24.tv/item/sk-rf-zapustil-goryachuyu-liniyu-dlya-uchastnikov-svo-mobilizovannyh-i-chlenov-ih-semej
СК РФ запустил горячую линию для участников СВО, мобилизованных и членов их семей
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил создать в территориальных и военных управлениях телефонную линию для участников специальной военной операции, мобилизованных и их семей.

Граждане могут обратиться по интересующим их вопросам по многоканальному телефону: 8-800-100-12-60 (цифра 5 в голосовом меню).

Горячая линия работает в круглосуточно, звонок бесплатный.

Сотрудники подразделений СК РФ будут оперативно оказывать содействие обратившимся гражданам, сообщает пресс-служба СК России.

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