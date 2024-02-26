В Краснодарском крае установят специальные семеноводческие зоны

Закон о семеноводстве во втором чтении приняли депутаты ЗСК 26 февраля на 33-м пленарном заседании.

Законопроект предусматривает установление в регионе специальных семеноводческих зон. В них войдут участки полей с наиболее благоприятными технологическими и фитосанитарными показателями для выращивания семян сельскохозяйственных культур. На этих территориях создадут условия для исключения перекрестного опыления. Это позволит получать посевной материал высокого качества.

По оценкам экспертов, принятие закона о семеноводстве даст возможность на 75% обеспечить агропромышленный комплекс отечественными семенами к 2030 году. Кроме того, к основным задачам закона относятся: выведение новых высокоурожайных сортов и улучшение показателей посевных и сортовых качеств семян, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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