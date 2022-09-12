В Краснодарском крае урожайность сои выросла на 20%

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края.

В 2022 году на Кубани соей засеяли 185,4 тыс. га полей. Аграрии уже собрали урожай с 30% этих земель.

«Урожай агрокультуры составляет почти 130 тыс. т при средней урожайности 23,2 центнеров с гектара. Это на 20% больше, чем годом ранее», — рассказал вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка.

По его словам, в регионе сеют сою в основном отечественной селекции. Доля таких семян составляет 80%. Главным оригинатором и производителем отечественной сои в крае является ФНУ «ВНИИМК».

Коробка подчеркнул, что местные ученые создали большой ассортимент сортов сои. Они отличаются по срокам созревания и направлениям использования, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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