В Краснодарском крае участники СВО получили около 1,4 тыс. земельных участков

Землю участники специальной военной операции получают благодаря общероссийской политике социальной поддержки военнослужащих и их семей.

О выполнении распоряжения президента России и реализации краевого закона по обеспечению землей ветеранов боевых действий — участников СВО рассказал вице-губернатор Роман Лузинов.

«Наши воины с доблестью защищают независимость государства, и мы должны обеспечить им крепкий тыл. Сегодня в регионе выделено почти 1,4 тыс. участков, еще на 815 уже подготовлены соответствующие документы», — отметил Роман Лузинов.

Больше всего участков получили военнослужащие в Краснодаре, Анапе и Новороссийске, а также в Динском, Крымском и Темрюкском районах. В каждом муниципалитете края продолжают формирование земельного фонда для предоставления участникам СВО.

На бесплатные участки могут претендовать участники СВО, удостоенные звания Героя РФ или награжденные орденами за проявленные заслуги. Льготное право на землю распространяется и на семьи погибших или умерших в результате ранений.

Землю предоставляют в муниципалитетах по месту постоянного проживания участника СВО или его семьи. Жители городских округов могут получить участки в сельских населенных пунктах в границах любого района. Глава региона Вениамин Кондратьев внес законодательную инициативу о распространении такой же возможности для жителей любого муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Напоминаем, что новости от администрации Краснодарского края можно читать и на других площадках. Если вам удобнее читать в соцсетях, то вы найдете их во «ВКонтакте» и на «Одноклассниках».

Читайте также: на Кубани до конца года продлили максимальную выплату контрактникам.

Подпишись, здесь всегда интересно.