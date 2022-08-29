В Краснодарском крае убрали 20% посевов сои

Видео канала «Кубань 24»

Так, в Кореновском районе масличными культурами засеяли 7 тыс. га. Соя показывает высокую урожайность, она безотходная и считается хорошим предшественником для озимых.

Поля региона засеяны преимущественно семенами отечественной селекции. Также фермеры приступили к уборке подсолнечника. Под это растение в Кореновском районе отвели 14,5 тыс. га. Агрокультура идет на переработку.

Сейчас Краснодарский край входит в число крупнейших производителей подсолнечного масла в России. Кубань производит его в шесть раз больше собственной необходимости. Излишки реализуются по всей стране.

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