В Краснодарском крае убрали 20% посевов сои
Экономика
29.08.2022 13:57
Так, в Кореновском районе масличными культурами засеяли 7 тыс. га. Соя показывает высокую урожайность, она безотходная и считается хорошим предшественником для озимых.
Поля региона засеяны преимущественно семенами отечественной селекции. Также фермеры приступили к уборке подсолнечника. Под это растение в Кореновском районе отвели 14,5 тыс. га. Агрокультура идет на переработку.
Сейчас Краснодарский край входит в число крупнейших производителей подсолнечного масла в России. Кубань производит его в шесть раз больше собственной необходимости. Излишки реализуются по всей стране.
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