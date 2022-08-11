В Краснодарском крае турист устал за рулем и едва не погубил двух детей
Происшествия
11.08.2022 10:26
Авария произошла 11 августа в 5:10 на трассе Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — А 290 в районе станицы Анастасиевской. Пострадали двое несовершеннолетних детей и двое взрослых.
По предварительным данным, 39-летний водитель автомобиля Hyundai из Брянской области, выехал на встречную полосу и врезался в машину Honda.
В результате столкновения пострадали трое пассажиров предполагаемого виновника ДТП — 37-летняя женщина, 8-летний и 6-летний мальчики госпитализированы. Также травмы получил пассажир автомобиля Honda, рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Госавтоинспекция Кубани напоминает водителям о недопустимости управления транспортным средством в состоянии усталости.
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