В Краснодарском крае третий день работают участки для голосования по референдумам в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях
Политика
25.09.2022 11:06
Проголосовать жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, находящиеся на территории Кубани, могут до 27 сентября.
Участки для голосования 25 и 26 сентября будут открыты с 10:00 до 18:00. А 27 сентября — с 10:00 до 16:00.
Также до 26 сентября пройдет голосование в выездных пунктах по ранее поданным заявкам. До 27 сентября работает колл-центр зарубежных территориальных избирательных комиссий: 7-988-245-08-98.
Узнать свой участок для голосования на референдуме можно по бесплатному многоканальному телефону 8-800-200-00-20, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Посмотреть список адресов участков для голосования можно здесь.
Читайте также: На Кубани запустили дополнительный номер колл-центра по вопросам проведения референдумов на Донбассе.
Популярные новости
- Под маской помощи-2: дроны, «стингеры» и танки для Украины — выгодная Западу «благотворительность»
- В Сочи приезжий зарезал знакомого
- В Усть-Лабинском районе женщина погибла под колесами автобуса
- В Крыму из-за взрыва газа рухнул двухэтажный дом
- В Краснодаре неадекватная женщина напугала учеников школы
- Что такое частичная мобилизация и кого она коснется?