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В Краснодарском крае третий день работают участки для голосования по референдумам в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях

Политика
25.09.2022 11:06
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-tretij-den-rabotayut-uchastki-dlya-golosovaniya-po-referendumam-v-dnr-lnr-hersonskoj-i-zaporozhskoj-oblastyah
В Краснодарском крае третий день работают участки для голосования по референдумам в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Проголосовать жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, находящиеся на территории Кубани, могут до 27 сентября.

Участки для голосования 25 и 26 сентября будут открыты с 10:00 до 18:00. А 27 сентября — с 10:00 до 16:00.

Также до 26 сентября пройдет голосование в выездных пунктах по ранее поданным заявкам. До 27 сентября работает колл-центр зарубежных территориальных избирательных комиссий: 7-988-245-08-98.

Узнать свой участок для голосования на референдуме можно по бесплатному многоканальному телефону 8-800-200-00-20, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Посмотреть список адресов участков для голосования можно здесь.

Читайте также: На Кубани запустили дополнительный номер колл-центра по вопросам проведения референдумов на Донбассе.

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