Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

На Кубани запустили дополнительный номер колл-центра по вопросам проведения референдумов на Донбассе

Политика
24.09.2022 14:18
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-zapustili-dopolnitelnyj-nomer-koll-tsentra-po-voprosam-provedeniya-referendumov-na-donbasse
На Кубани запустили дополнительный номер колл-центра по вопросам проведения референдумов на Донбассе
Фото niekverlaan, pixabay.com

Голосование на референдумах по вступлению в состав РФ территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на избирательных участках Краснодарского края началось 23 сентября и продлится до 27 сентября.

«В связи с большим количеством звонков и для эффективного предоставления актуальной информации участникам референдумов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, находящимся на территории Краснодарского края, запущен дополнительный телефон колл-центра:+7 (861) 262 95 78», — сообщает пресс-служба Избиркома Краснодарского края.

Колл-центр по вопросу проведения референдумов на Донбассе, а также в Херсонской и Запорожской областях, работает с 8:00 до 20:00. Специалисты продолжают консультировать участников голосования.

Читайте также: как прошел первый день референдума о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Военный комиссар Краснодарского края подписал приказ о мобилизации
Военный комиссар Краснодарского края подписал приказ о мобилизации
В России запущена горячая линия по вопросам частичной мобилизации
В России запущена горячая линия по вопросам частичной мобилизации
Прерванное из-за аварии водоснабжение в Сочи планируют восстановить к 3:00 23 сентября
Прерванное из-за аварии водоснабжение в Сочи планируют восстановить к 3:00 23 сентября
29 самых распространенных вопросов о мобилизации
29 самых распространенных вопросов о мобилизации
В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Под маской помощи-2: дроны, «стингеры» и танки для Украины — выгодная Западу «благотворительность»
  2. Сочинский водоканал намерен взыскать 5 млн рублей с застройщика, повредившего водовод
  3. В Усть-Лабинском районе женщина погибла под колесами автобуса
  4. В Ставрополе пьяного мужчину в последний момент спасли от прыжка с балкона. Видео
  5. В Краснодаре неадекватная женщина напугала учеников школы
  6. Что такое частичная мобилизация и кого она коснется?
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях