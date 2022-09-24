На Кубани запустили дополнительный номер колл-центра по вопросам проведения референдумов на Донбассе
Политика
24.09.2022 14:18
Голосование на референдумах по вступлению в состав РФ территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на избирательных участках Краснодарского края началось 23 сентября и продлится до 27 сентября.
«В связи с большим количеством звонков и для эффективного предоставления актуальной информации участникам референдумов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, находящимся на территории Краснодарского края, запущен дополнительный телефон колл-центра:+7 (861) 262 95 78», — сообщает пресс-служба Избиркома Краснодарского края.
Колл-центр по вопросу проведения референдумов на Донбассе, а также в Херсонской и Запорожской областях, работает с 8:00 до 20:00. Специалисты продолжают консультировать участников голосования.
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