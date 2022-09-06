В Краснодарском крае торговое предприятие по нацпроекту увеличило выработку на 100%

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Торговый Дом «Палессе-юг», занимающийся реализацией и ремонтом сельхозтехники, подвел итоги нацпроекта «Производительность труда».

В течение полугода эксперты Регионального центра компетенций совместно с рабочей группой проекта оптимизировали процесс технического обслуживания сельхозмашин. Благодаря применению бережливых технологий время удалось сократить на 13%, количество заявок в обработке — на 16,5%. Выработка повысилась на 100%.

«В прошлом году отрасль торговли включили в нацпроект. Сегодня мы видим интерес кубанских коммерческих предприятий к освоению бережливых технологий. Бизнес более гибок к внутренним и внешним изменениям. Повышение рентабельности продаж зависит от правильной организации всех процессов, а инструменты бережливого производства универсальны и успешно применяются и в торговле», — сказал министр экономики Кубани Алексей Юртаев.

В настоящее время в нацпроекте «Производительность труда» принимают участие свыше 200 региональных предприятий. Для них предусмотрены льготные займы Регионального фонда развития промышленности, «обнуление» налога на имущество, инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль до 90%, субсидии с повышающим коэффициентом, бесплатные образовательные программы. Участие в нацпроекте бесплатное, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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