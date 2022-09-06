В Краснодарском крае торговое предприятие по нацпроекту увеличило выработку на 100%
Торговый Дом «Палессе-юг», занимающийся реализацией и ремонтом сельхозтехники, подвел итоги нацпроекта «Производительность труда».
В течение полугода эксперты Регионального центра компетенций совместно с рабочей группой проекта оптимизировали процесс технического обслуживания сельхозмашин. Благодаря применению бережливых технологий время удалось сократить на 13%, количество заявок в обработке — на 16,5%. Выработка повысилась на 100%.
«В прошлом году отрасль торговли включили в нацпроект. Сегодня мы видим интерес кубанских коммерческих предприятий к освоению бережливых технологий. Бизнес более гибок к внутренним и внешним изменениям. Повышение рентабельности продаж зависит от правильной организации всех процессов, а инструменты бережливого производства универсальны и успешно применяются и в торговле», — сказал министр экономики Кубани Алексей Юртаев.
В настоящее время в нацпроекте «Производительность труда» принимают участие свыше 200 региональных предприятий. Для них предусмотрены льготные займы Регионального фонда развития промышленности, «обнуление» налога на имущество, инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль до 90%, субсидии с повышающим коэффициентом, бесплатные образовательные программы. Участие в нацпроекте бесплатное, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Читайте также: в Краснодаре заводу металлоконструкций помогут увеличить производительность труда.
- Рамзан Кадыров прокомментировал свои слова о «бессрочном отпуске»
- Краснодарца за сделанное замечание избил мужчина, справлявший нужду на детской площадке
- Темрюкский район: 9 поводов для отдыха на Таманском полуострове Краснодарского края
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- Россия прекращает действие соглашения с Японией об облегченном посещении Курильских островов
- «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?